Winkelstraten stromen weer vol: nadelen van online shoppen steeds meer duidelijk

Na jaren van achteruitgang keert de drukte terug in de winkelstraten. Volgens onderzoeksbureau RMC steeg het aantal bezoekers in het derde kwartaal met*9 procent ten opzichte van vorig jaar. “De winkelstraat is na corona weer bezig met een opmars”, zegt ceo Huib Lubbers tegen BNR.

De opleving van de winkelstraat lijkt het gevolg van het afvlakken van de online groei. “Verschillende maten bestellen en weer terugsturen, thuis moeten zijn voor al die pakketjes. Misschien begint de sector volwassen te worden en bepalen we nu bewust wat we online en wat we in de binnenstad willen kopen ”, legt Lubbers uit. Volgens het RMC-rapport gaat het om “een groei die in jaren niet is voorgekomen”.

Online shoppen verliest glans

De onderzoekers meten de drukte via slimme sensoren die smartphonesignalen registreren. Of meer bezoekers ook automatisch voor hogere omzet zorgen, is niet gemeten. Maar Lubbers merkt dat winkeliers duidelijk positiever zijn.

Opvallend is dat de drukte niet alleen op zaterdag toeneemt, maar over de hele week gelijkmatiger wordt verspreid. “De dagen groeien allemaal een beetje naar elkaar toe qua drukte. Dat betekent dus ook dat ondernemers in feite zeven dagen in de week hun winkel open moeten hebben”, vertelt Lubbers.

Lastig voor MKB'ers

Voor kleine zelfstandigen is dat een uitdaging. Een vrije dag nemen betekent al snel omzetverlies, zelfs op de ooit zo rustige maandag. “Zonder personeel is het eigenlijk nauwelijks nog vol te houden voor eenpitters”, erkent de onderzoeker. “En het is de afgelopen jaren steeds lastiger om goed winkelpersoneel te vinden.”

De oplossing zit volgens hem in slimmer plannen. “Je zult ze echt moeten inzetten op de momenten dat het het drukst is. Dat is in de middag, zo tussen drie uur en half vier. De piekmomenten verschillen een beetje per stad, maar in de ochtend is het veel rustiger.”