Tientallen actievoerders op spoor bij haven Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Tientallen actievoerders hebben zich zaterdagochtend verzameld op het spoor bij de haven van Rotterdam. De politie is aanwezig. De activisten voeren actie na een oproep van de organisatie Geef Tegengas. Die organisatie eist onder meer dat de haven per direct "een volledig wapen- en handelsembargo implementeert" en stopt "met de import van producten en grondstoffen uit gebieden waar mensenrechten worden geschonden".

De politie is aanwezig met wapenstokken en schilden. De actievoerders dragen keffiyehs, de wit-zwarte Palestijnse sjaals.