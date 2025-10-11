ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen actievoerders op spoor bij haven Rotterdam

Economie
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 12:02
anp111025072 1
ROTTERDAM (ANP) - Tientallen actievoerders hebben zich zaterdagochtend verzameld op het spoor bij de haven van Rotterdam. De politie is aanwezig. De activisten voeren actie na een oproep van de organisatie Geef Tegengas. Die organisatie eist onder meer dat de haven per direct "een volledig wapen- en handelsembargo implementeert" en stopt "met de import van producten en grondstoffen uit gebieden waar mensenrechten worden geschonden".
De politie is aanwezig met wapenstokken en schilden. De actievoerders dragen keffiyehs, de wit-zwarte Palestijnse sjaals.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538624434

Dit is Shayne Coplan (27), de jongste selfmade miljardair ter wereld

48976136_m

Dit verborgen mechanisme in je lichaam verbrandt vet als geen ander

ANP-537340902

Worden we echt kleiner als we ouder worden?

236528184_m

Deze vier risicofactoren verklaren 99 procent (!) van alle hartaanvallen en beroertes

ANP-508042004

Verbrand voedsel eten is net zo ongezond als roken, maar het ligt eraan wat je eet

gandr-collage (15)

Jane Goodall, boze apen, Geert Wilders, De Toqueville en vreemdelingen

e37b810b-bab6-43cb-8b91-95a68caaa546

Wanneer barst de AI-zeepbel? En wat dan?

Loading