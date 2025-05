Winst Chinees autoconcern Geely verdrievoudigd na recordverkopen

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese autoconcern Geely Automobile Holdings, eigenaar van automerken als Zeekr, Lynk, Livan en grootaandeelhouder van Volvo, rapporteerde een verdrievoudiging van de winst in het afgelopen kwartaal. Dat schrijft het bedrijf toe aan recordverkopen en kostenbesparingen, om concurrerend te blijven op de zeer competitieve Chinese automarkt.

Het concern van de Chinese miljardair Li Shufu, met een beursnotering in Hongkong, behaalde een nettowinst in het eerste kwartaal van bijna 5,7 miljard yuan (695 miljoen euro). In dezelfde periode vorig jaar bleef er onder de streep een winst van circa 1,6 miljard yuan over. De omzet steeg met 25 procent tot 72,5 miljard yuan.

Doordat het bedrijf hard groeit, profiteert de onderneming steeds meer van schaalvoordelen, aldus Geely in een verklaring. Die ontwikkeling is grotendeels te danken aan de sterke prestaties op de Chinese markt, waar de verkoop in het eerste kwartaal met bijna de helft toenam.

Forse tegenwind

Maar net als andere Chinese autofabrikanten krijgt Geely te maken met forse tegenwind door de Amerikaanse en Europese importheffingen. Ook in Rusland, waar Geely tot de bestverkopende automerken behoort, staat de verkoop onder druk. Dat is het gevolg van de afzwakkende Russische economie.

De totale export van Geely groeide in het eerste kwartaal met slechts 2 procent, vergeleken met een groeispurt van 66 procent vorig jaar, zo werd vorige maand bekend.

Belangen

Het imperium van Li Shufu heeft ook belangen in het elektrische automerk Polestar, het iconische Britse sportwagenmerk Lotus en de fabrikant van de karakteristieke zwarte taxi's van Londen.