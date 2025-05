Omzet Siemens stijgt door herstel fabrieksautomatisering in China

MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse industrieconcern Siemens heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet geboekt. Het industriële conglomeraat profiteerde vooral van een herstel van Chinese orders voor producten die helpen fabrieken in het land te automatiseren. Ook kreeg Siemens een aantal grote orders voor treinen in Europa en de Verenigde Staten.

Dankzij het herstel in China wist Siemens tegenvallende verkopen op de Duitse thuismarkt te compenseren. De totale omzet steeg met 6 procent tot bijna 20 miljard euro. De fabrikant bevestigde ook zijn verwachting van een omzetgroei van 7 procent dit jaar. Siemens merkte daarbij wel op dat de wereldwijde economische onzekerheid groot blijft door de handelsspanningen.

De nettowinst steeg met 11 procent tot 2,4 miljard euro en de totale orders namen toe met 10 procent tot 21,6 miljard euro. Siemens profiteerde ook van enorme investeringen in datacenters, die de vraag naar schakelapparatuur voor stroomdistributie en software hebben gestimuleerd. Dankzij sterke verkopen van elektrische locomotieven in de VS en Europa stegen de orders van het onderdeel mobiliteit met 22 procent tot 3,9 miljard euro.

Banen schrappen

Siemens kondigde in maart aan wereldwijd ongeveer 6000 banen te schrappen, waarvan 2850 in Duitsland, om de winstgevendheid te verbeteren. Vooral de automatiseringsafdeling en de tak voor laadsystemen van elektrische auto's worden daarbij getroffen.

Met meer dan 28 fabrieken en 48.000 werknemers in de VS is Siemens naar eigen zeggen goed gepositioneerd om de Amerikaanse importheffingen het hoofd te bieden. Het bedrijf maakt de meeste producten die het in de VS verkoopt lokaal en importeert slechts in beperkte mate rechtstreeks uit China.

Hoge verwachtingen

In een toelichting op de resultaten zei topman Roland Busch hoge verwachtingen te hebben van de nieuwe Duitse regering. Hij riep bondskanselier Friedrich Merz wel op om "verantwoordelijk te handelen in deze moeilijke tijden". De regering moet er volgens de topman alles aan doen om de groei te bevorderen en de democratie te verdedigen.