Winst energiebedrijf Vattenfall zakt na verkoop windprojecten

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 10:58
anp050226107 1
STOCKHOLM (ANP) - Energieleverancier Vattenfall heeft vorig jaar flink minder winst gemaakt, ondanks de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen. Ook de omzet liep terug, meldt het Zweedse bedrijf in zijn resultaten.
Topvrouw Anna Borg meldt in een toelichting dat het cijfer lager uitviel vanwege eenmalige effecten uit de verkoop van twee windenergieprojecten. Vattenfall verkocht in 2024 zijn project Norfolk in het Verenigd Koninkrijk en zijn minderheidsbelang in Nordlicht in het Duitse deel van de Noordzee. De winst zakte mede daardoor naar 19,7 miljard Zweedse kroon, omgerekend ongeveer 1,9 miljard euro. In 2024 ging nog 33,4 miljard kroon winst in de boeken.
De omzet kwam uit op 234,9 miljard kroon. Een jaar eerder was dit nog 245,6 miljard kroon. Volgens Vattenfall is dit vooral te wijten aan onder andere de verkoop van de warmteactiviteiten in Berlijn en negatieve prijseffecten bij de verkoop van gas en elektriciteit aan klanten.
