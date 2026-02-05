Zedenverdachte Mark S. ontkent afpersing van eigen ex-vriendin

GRONINGEN (ANP) - De 32-jarige Mark S. uit Borculo, die wordt verdacht van grootschalige sextortion, ontkent dat hij in het verleden ook zijn eigen ex-vriendin slachtoffer maakte van seksuele afpersing. Op een computer van de verdachte zijn 34 seksueel getinte video's van zijn ex-vriendin gevonden, die ze volgens het Openbaar Ministerie stuurde naar een alias van S.

Het slachtoffer deed in 2012 aangifte van sextortion bij de politie, toen ze nog een relatie had met S. Die deed zich volgens het OM voor als ene Nigel, die het slachtoffer seksuele handelingen liet uitvoeren en filmen.

S. zei in de rechtbank in Groningen niet meer te weten dat hij zijn ex-vriendin onder een andere naam dwong tot webcamseks. "Ik heb dit zover mogelijk proberen weg te stoppen."

De rechtbank bespreekt donderdag elf zaken van sextortion. Het OM verdenkt S. daarnaast van verkrachting en ontucht. Die zaken zijn dinsdag besproken. Komende woensdag volgt de strafeis.