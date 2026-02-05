ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zedenverdachte Mark S. ontkent afpersing van eigen ex-vriendin

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 10:59
anp050226108 1
GRONINGEN (ANP) - De 32-jarige Mark S. uit Borculo, die wordt verdacht van grootschalige sextortion, ontkent dat hij in het verleden ook zijn eigen ex-vriendin slachtoffer maakte van seksuele afpersing. Op een computer van de verdachte zijn 34 seksueel getinte video's van zijn ex-vriendin gevonden, die ze volgens het Openbaar Ministerie stuurde naar een alias van S.
Het slachtoffer deed in 2012 aangifte van sextortion bij de politie, toen ze nog een relatie had met S. Die deed zich volgens het OM voor als ene Nigel, die het slachtoffer seksuele handelingen liet uitvoeren en filmen.
S. zei in de rechtbank in Groningen niet meer te weten dat hij zijn ex-vriendin onder een andere naam dwong tot webcamseks. "Ik heb dit zover mogelijk proberen weg te stoppen."
De rechtbank bespreekt donderdag elf zaken van sextortion. Het OM verdenkt S. daarnaast van verkrachting en ontucht. Die zaken zijn dinsdag besproken. Komende woensdag volgt de strafeis.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

4f1c4636afee17c64c2257ac968260b7838af3ff

De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

154692764_m

Curving: waarom deze datingtrend nóg pijnlijker is dan ghosting

183390770_m

De Russische elite wil een alternatief voor Poetin – maar durft niet

anp 427565873

Is de sauna gezond? Voor de meeste mensen valt dat vies tegen

Loading