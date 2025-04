Winst Tesla gekelderd na kritiek op Musk

AUSTIN (ANP) - De winst van Tesla is in de eerste drie maanden van dit jaar gekelderd. Dat komt naar voren in de financiële resultaten die de elektrische autofabrikant dinsdag heeft gepubliceerd. Het concern lijkt vooral onder druk te staan door kritiek op het werk van topman Elon Musk voor de Amerikaanse president Donald Trump.

Tesla boekte over de maanden januari tot en met maart een omzet van 19,3 miljard dollar, omgerekend ongeveer 16,9 miljard euro. Dat was 9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst die overbleef viel 71 procent lager uit, op 409 miljoen dollar.

Tesla had begin deze maand al de verkoopcijfers bekendgemaakt. Het bedrijf bleek wereldwijd 13 procent minder auto's te hebben verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar. In de eerste drie maanden werden 336.681 voertuigen afgeleverd, het laagste aantal sinds het tweede kwartaal van 2022.