Financiële positie pensioenfondsen verbeterd door gestegen rente

DEN HAAG (ANP) - De financiële positie van grote Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal verbeterd. Dat komt onder meer door de gestegen rente. Ook zijn hun beleggingen iets meer waard geworden dankzij het herstel op de financiële markten van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Dit melden ambtenarenpensioenfonds ABP, zorgfonds PFZW, bpfBOUW, metaalfonds PMT en metalektrofonds PME.

De zogeheten dekkingsgraad bij ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, steeg van 115,6 procent in het eerste kwartaal naar 117,5 procent in het tweede kwartaal. Dat betekent dat het fonds voor elke 100 euro die het nu en in de toekomst aan pensioenen moet uitkeren, 117,50 euro in kas heeft. ABP heeft 3,1 miljoen deelnemers.

Bij PFZW, dat voor bijna 3 miljoen werknemers en gepensioneerden het pensioen regelt, is de dekkingsgraad gestegen van 114,3 procent naar 117,5 procent. Bij PMT (ongeveer 1,3 miljoen deelnemers) nam deze toe van 111,2 procent naar 114,8 procent en bij PME (ruim 626.000 mensen) steeg deze van 116,4 procent naar 120,1 procent.

Overgang

De dekkingsgraad van bpfBOUW nam met 3,5 procentpunt toe tot 133,2 procent. Het fonds schrijft dat toe aan de lichte stijging van het rendement. Ook daalde de waarde van de verplichtingen, de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitkeren. Het fonds heeft ongeveer 750.000 deelnemers en gepensioneerden.

In mei meldde onderzoeksbureau Aon dat de financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen in april flink was verslechterd. Aanvankelijk leek het tweede kwartaal economisch onrustig te verlopen, zegt bestuursvoorzitter Joanne Kellermann van PFZW hierover. "President Trump zorgde voor onvoorspelbare handelspolitiek, wat leidde tot turbulentie op de financiële markten. Daarna dwarrelde het stof - in ieder geval voorlopig - weer vrij snel neer."

Pensioenfondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel vanaf 2027. Eerder kwam NSC met het voorstel om pensioendeelnemers meer inspraak te geven bij de overgang, maar dat kwam niet door de Tweede Kamer. De pensioensector was erg kritisch over het plan.