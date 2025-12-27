ECONOMIE
Winsten in Chinese industrie dalen tweede maand op rij

Economie
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 10:01

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De winsten van Chinese industriebedrijven zijn in november voor de tweede maand op rij gedaald. Dat wijst op een verzwakkende binnenlandse vraag en aanhoudende prijsdalingen bij de industriebedrijven.
Volgens zaterdag vrijgegeven cijfers van het Chinese statistiekbureau daalden de industriële winsten vorige maand met 13,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. In oktober was al sprake van een daling van 5,5 procent.
Bij deze dalingen blijft het mogelijk niet. Kenners houden rekening met meer tegenwind nu investeringen blijven dalen en de consumptiegroei afkoelt. Ook lijken de handelsspanningen met andere landen toe te nemen, ondanks dat China een tariefwapenstilstand met de Verenigde Staten heeft gesloten.
Recent wezen cijfers van inkoopmanagers ook al op een verdere verslechtering van de bedrijvigheid in de Chinese industrie. Daarmee lijkt de op een na grootste economie ter wereld nog steeds verzwakt.
