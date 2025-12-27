Breedste schip ooit vaart via kanaal door Zeeuws-Vlaanderen

GENT (ANP) - Het Kanaal Gent-Terneuzen, dat loopt door Zeeuws-Vlaanderen, ontvangt maandag voor het eerst een schip van meer dan 38 meter breed. Dat is nooit eerder gebeurd, meldt het Belgische persbureau Belga.

Het gaat om een proefvaart. Sinds de Nieuwe Sluis bij Terneuzen in gebruik is, wil de haven testen welke extra mogelijkheden dat biedt voor de aanvoer van grotere zeeschepen richting Gent.

Het zeeschip PIAVIA vaart straks via de Nieuwe Sluis het kanaal op met als eindbestemming de locatie van staalconcern ArcelorMittal Belgium in Gent. Daar wordt een lading erts gelost. Het schip is 38,04 meter breed en 229,20 meter lang, wat het ongeveer een meter breder maakt dan tot nu toe gebruikelijk is op het kanaal.

Jaren van voorbereiding gingen aan de proefvaart vooraf. Voor havenbedrijf North Sea Port is de test een belangrijke stap in de ontwikkeling van de haven. Grotere schepen kunnen meer lading in een keer vervoeren, wat het transport efficiënter maakt en de kosten per ton verlaagt.