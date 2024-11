Winstnemingen op Europese beurzen, technologiegroep TKH onderuit

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op de Europese beurzen namen dinsdag winst na de koersstijgingen van de dag ervoor. De druk op de markten werd verder versterkt door verliezen op Wall Street. Op het Damrak maakte technologiebedrijf TKH Group (min 10,4 procent) een koersduikeling na een tegenvallend kwartaalrapport. De onderneming, genoteerd in de MidKap, zag de omzet in het derde kwartaal dalen en werd negatiever over het resultaat voor dit jaar.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, sloot 1,5 procent lager op 865,19 punten. De MidKap zakte 2,2 procent tot 856,28 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 2,7 procent

Het eerdere optimisme bij beleggers over de recent gekozen Amerikaanse president Donald Trump verdween wat naar de achtergrond. Sommige beurshandelaren zijn bezorgd over het protectionistisch economisch beleid van Trump. Hij wil hogere importheffingen invoeren op goederen uit China en andere landen, wat zou kunnen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog.