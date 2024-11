Amsterdamse JA21 dient motie van wantrouwen in tegen Halsema

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse afdeling van JA21 dient een motie van wantrouwen in tegen burgemeester Femke Halsema naar aanleiding van het geweld na de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. "We denken als JA21 dat er een betere burgemeester voor Amsterdam is en die moeten we gaan zoeken", zei fractievoorzitter Kevin Kreuger tijdens het spoeddebat dinsdagmiddag. Het ziet er niet naar uit dat er genoeg steun van de raad zal zijn voor de motie.

Eerder tijdens het debat zei Kreuger dat hij vindt dat de burgemeester geen controle meer heeft over de stad. "Heeft zij nog het gezag en autoriteit om de openbare orde te handhaven? Mijn fractie vindt van niet."