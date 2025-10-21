Winstnemingen op het Damrak, biotechnoloog Galapagos onderuit

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers in Amsterdam besloten dinsdag een deel van hun winsten te verzilveren, na de stevige koerswinsten van maandag. Galapagos kreeg een koersverlies te verwerken van bijna 6 procent, nadat bekend was geworden dat de biotechnoloog overweegt zijn activiteiten op het gebied van celtherapie te staken. Daardoor dreigt onder meer de sluiting van de vestiging in Leiden, waar ongeveer tweehonderd mensen werken.

Galapagos zei eerder zich te willen opsplitsen, waarbij het bedrijf zelf zich zou richten op celtherapieën in oncologie. Door ontwikkelingen in regelgeving en de markt werd daar in mei van afgezien. Een zoektocht naar kopers voor de celtherapietak leverde tot nu toe geen haalbare voorstellen op.

De AEX, de index van de 30 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, wist in het laatste handelsuur de verliezen van eerder op de dag weg te werken en sloot een fractie hoger op 966,58 punten. De hoofdindex won maandag ruim 1 procent en eindigde net onder de hoogste slotstand ooit.