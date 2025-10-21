Franse minister: geen problemen met beveiligingssysteem Louvre

PARIJS (ANP) - Volgens de Franse cultuurminister Rachida Dati hebben de veiligheidsmaatregelen in het Louvre "niet gefaald". Dat zegt ze in het Franse lagerhuis. Zondag werd er ingebroken in het beroemde museum, waarbij meerdere juwelen zijn meegenomen door nog voortvluchtige dieven. Sindsdien ligt de beveiliging van het museum onder vuur. Volgens Dati waren er geen problemen met het beveiligingssysteem: "dat is de realiteit".

Ze benadrukt wel dat de "beveiliging van onze musea, van alle erfgoedlocaties, veel breder moet worden aangepakt". Naast het strafrechtelijke onderzoek heeft het ministerie van Cultuur maandag ook een ander onderzoek aangekondigd, dat volgens Dati "in volledige transparantie de gebeurtenissen van afgelopen zondag" in kaart moet brengen.

De directeur van het Louvre moet zich woensdag in de Senaat verantwoorden. Politici vragen zich af hoe de dieven op klaarlichte dag konden toeslaan en vervolgens ook nog konden ontkomen.