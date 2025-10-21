ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse minister: geen problemen met beveiligingssysteem Louvre

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 17:54
anp211025162 1
PARIJS (ANP) - Volgens de Franse cultuurminister Rachida Dati hebben de veiligheidsmaatregelen in het Louvre "niet gefaald". Dat zegt ze in het Franse lagerhuis. Zondag werd er ingebroken in het beroemde museum, waarbij meerdere juwelen zijn meegenomen door nog voortvluchtige dieven. Sindsdien ligt de beveiliging van het museum onder vuur. Volgens Dati waren er geen problemen met het beveiligingssysteem: "dat is de realiteit".
Ze benadrukt wel dat de "beveiliging van onze musea, van alle erfgoedlocaties, veel breder moet worden aangepakt". Naast het strafrechtelijke onderzoek heeft het ministerie van Cultuur maandag ook een ander onderzoek aangekondigd, dat volgens Dati "in volledige transparantie de gebeurtenissen van afgelopen zondag" in kaart moet brengen.
De directeur van het Louvre moet zich woensdag in de Senaat verantwoorden. Politici vragen zich af hoe de dieven op klaarlichte dag konden toeslaan en vervolgens ook nog konden ontkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

generated-image (40)

Nieuwe symptomen van de Frankenstein-variant van Covid-19: wat moet je weten?

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

History_of_NATO_enlargement

Zo groeide de Navo. Waarom Poetins angst begrijpelijk is

shutterstock_2514060695

We eten heel veel plastic – Een hoogleraar legt uit waarom dat erg is en wat je kunt doen

anp201025202 1

Groep tieners veroordeeld in misbruikzaak lerares Oostenrijk

Loading