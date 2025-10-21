Journalist Ayyash verzet zich tegen overlevering aan Oostenrijk

AMSTERDAM (ANP) - De 33-jarige Palestijnse journalist en activist Mustafa Ayyash verzet zich tegen zijn overlevering aan Oostenrijk. Zijn advocaat Frederieke Dölle heeft de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank in Amsterdam dinsdag gevraagd de overlevering te weigeren.

Buiten demonstreerde een groep van maximaal 25 sympathisanten met Palestijnse vlaggen voor zijn vrijlating. Ayyash werd vrijdag 21 september op Schiphol gearresteerd op verzoek van de Oostenrijkse autoriteiten.

Oostenrijk, het land waarnaar hij vluchtte nadat hij familieleden had verloren tijdens een Israëlisch bombardement, verdenkt hem van lidmaatschap van en het financieren van Hamas. De IRK toetst of aan de eisen voor overlevering wordt voldaan. Ze gaat niet in op de vraag of de man schuldig is of niet.

Uitspraak

"Hij wil benadrukken dat de beschuldigingen aan zijn adres vals zijn. Hij is een bekende Palestijnse journalist die jarenlang aandacht heeft gevraagd voor de inhumane omstandigheden in Gaza", zei zijn advocaat Frederieke Dölle. "Israëlische autoriteiten zitten al jaren achter hem aan en hij is niet de enige journalist die vreest voor zijn leven", zei ze. "Hij gaat ervan uit dat de beschuldigingen zijn gebaseerd op Israëlische desinformatie." Volgens Dölle had hij alleen contact met Hamas als journalist.

Ayyash vertelde aan de rechtbank dat hij naar Nederland kwam om een zaak aan te spannen tegen Oostenrijk. "Ik kwam hier naar Nederland om aangifte te doen tegen Oostenrijk, om wat ze ons als gezin hebben aangedaan." Hij vertelde dat de Oostenrijkse politie om 07.00 uur 's ochtends zijn appartement was binnengevallen "met wapens en geweld", terwijl zijn vrouw acht maanden zwanger was. Dölle pleit ook daarom tegen overlevering aan het land.

De uitspraak is op 11 november.