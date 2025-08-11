Winstnemingen op Wall Street door inflatiezorgen

NEW YORK (ANP) - Beleggers op Wall Street verzilverden maandag een deel van hun winsten, na de koersstijgingen van afgelopen vrijdag. Zij deden het voorzichtig aan in aanloop naar twee belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers op dinsdag en donderdag, die van invloed zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve. Een hogere inflatie kan de opmars van de aandelenmarkten afremmen.

Verder konden beurshandelaren geen hoop putten uit berichtgeving dat president Donald Trump een presidentieel besluit ondertekende, waarmee de deadline voor de invoerheffingen op China met nog eens 90 dagen wordt uitgesteld. Dinsdag verlopen de tijdelijke afspraken in de handelsoorlog tussen de twee grootmachten. De deal zorgt ervoor dat de handelsrelaties tussen 's werelds twee grootste economieën voorlopig worden gestabiliseerd.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 43.975,09 punten. De S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 6373,45 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent op 21.385,4 punten. Vrijdag bereikte de Nasdaq nog een nieuwe recordstand.

Regeling chipfabrikanten

Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) stonden maandag in de belangstelling nadat de twee Amerikaanse chipfabrikanten hadden toegezegd 15 procent van hun inkomsten uit chipverkopen in China af te staan aan de Amerikaanse regering. Dat zou onderdeel zijn van een ongebruikelijke regeling met de regering-Trump om exportvergunningen voor de halfgeleiders te krijgen. Het aandeel Nvidia eindigde 0,3 procent lager. AMD verloor eenzelfde percentage.

Beleggers kijken verder uit naar de aanstaande ontmoeting tussen Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin vrijdag in Alaska. Ze hopen dat de inspanningen bijdragen aan het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.

Koersdaling Apple

Aandelen van lithiummakers gingen flink vooruit nadat het Chinese batterijconcern CATL de activiteiten in een grote mijn had stilgelegd. Die mijn is normaal goed voor ongeveer 6 procent van de wereldwijde productie. Lithiumproducent Albemarle en zijn branchegenoten SQM en Lithium Americas kregen er tot ruim 9 procent bij.

Apple werd 0,8 procent lager gezet. Het techconcern werd vorige week flink meer waard op de beurs, nadat het bedrijf woensdag had bekendgemaakt nog eens 100 miljard dollar te investeren in de Verenigde Staten. Dat bedrag komt bovenop de eerder toegezegde investeringen van 500 miljard dollar.