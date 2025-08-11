ECONOMIE
Washington: overname stad door federale overheid is onwettig

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 21:57
anp110825149 1
WASHINGTON (ANP) - Burgemeester Muriel Bowser van de Amerikaanse hoofdstad Washington noemt de federale overname van de lokale politie door president Donald Trump "verontrustend en ongekend". Volgens haar houdt de politiechef van de stad de leiding over de politie, meldt onder andere The Washington Post. Procureur-generaal Brian Schwalb noemt de overname van de politie "onwettig" en zegt dat de stad mogelijkheden onderzoekt om te reageren.
Eerder maandag kondigde Trump de overname aan, evenals plannen om de Nationale Garde in te zetten om criminaliteit te bestrijden. Hij zei dat Washington kampt met "misdaad, bloedvergieten, chaos en ellende". Data van de politie duiden echter op een sterke daling van de criminaliteit in 2024 en 2025.
Volgens kolonel Dave Butler arriveren militairen van de Nationale Garde later deze week in Washington. Voorlopig richten de troepen zich op het bieden van logistieke en administratieve ondersteuning, zodat politieagenten de wet kunnen handhaven, aldus Butler.
