Winstreeks Wall Street houdt aan in weerwil van overheidssluiting

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan een nieuwe handelssessie begonnen en scherpten hun records aan. De politieke impasse over de begroting in Washington die tot een sluiting van de overheid heeft geleid, veroorzaakt vooralsnog weinig nervositeit op de beurzen. In plaats daarvan neemt het optimisme over de toekomst van kunstmatige intelligentie weer toe na nieuws over OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Samen met het vooruitzicht van meer renteverlagingen stuwde dat de waarde van techaandelen.

De S&P 500 won 0,2 procent tot 6727 punten, een nieuwe recordstand. De minder breed samengestelde Dow-Jonesindex ging 0,2 procent omhoog tot 46.561 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 22.841 punten.

Media waaronder persbureau Reuters meldden dat OpenAI na de verkoop van aandelen door werknemers een waarde van 500 miljard dollar krijgt toegedicht. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de vorige waardering, wat laat zien dat investeerders veel brood zien in de toepassingen van kunstmatige intelligentie.

Nieuws over contracten die OpenAI tekende met de grote Zuid-Koreaanse chipbedrijven SK Hynix en Samsung over de levering van halfgeleiders voor datacenters speelde ook mee in het optimisme over de AI-hausse.

Tesla won 0,8 procent na de bekendmaking van de verkoopcijfers door de fabrikant van elektrische auto's. Tegen de verwachting van analisten in wist het bedrijf de verkopen op te voeren in het derde kwartaal. In eerdere meetperiodes daalde het aantal afgeleverde Tesla's juist, onder andere door toegenomen concurrentie van goedkopere merken en controverses rond topman Elon Musk.

Goud bleef in waarde stijgen en breekt record na record. De overheidssluiting in de Verenigde Staten zet de dollar onder druk, waardoor het edelmetaal aan populariteit wint als veilige haven voor beleggers. Daarnaast krijgt de waarde van goud ook door het vooruitzicht op lagere rentes een zet omhoog.

De olieprijzen daalden opnieuw licht. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent in prijs tot 61,23 dollar per vat. Brentolie werd 0,8 procent minder waard en kostte 64,80 dollar per vat.