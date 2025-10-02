ME houdt demonstranten op afstand van ingang ministerie BZ

DEN HAAG (ANP) - Agenten van de Mobiele Eenheid houden demonstranten op afstand van de ingang van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) in Den Haag. De demonstranten willen dat het kabinet opkomt voor de honderden actievoerders die met boten hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, maar afgelopen nacht zijn aangehouden door Israël.

De agenten vormen een haag en duwden demonstranten naar achter, zagen ANP-verslaggevers. Daarvoor was het vier mensen gelukt om in de deuropening van de nooddeur, naast de gesloten hoofdingang, te gaan zitten. Ze hebben hun handen in kokers gestoken en aan elkaar vastgemaakt. Volgens hen heeft het ministerie zelf de hoofdingang gesloten. De actievoerders zeggen tegen een verslaggever niet de bedoeling te hebben medewerkers tegen te houden.

Aan de achterkant van het gebouw zaten eveneens enige tijd aan elkaar vastgemaakte actievoerders net naast de ingang daar. Medewerkers van het ministerie lopen via die deur het gebouw uit. Binnen wordt doorgewerkt, mensen zijn niet weggestuurd door BZ of politie, laten zij weten. Sommigen staken hun duim op naar de tientallen demonstranten, een gebaar dat met applaus werd ontvangen.

Demonstraten

Inmiddels zijn zeker zeshonderd demonstranten bij het ministerie, veel met Palestijnse vlaggen. Ze willen dat het kabinet de opgepakte actievoerders van de Global Sumud Flotilla, onder wie zestien Nederlanders, beschermt.

Buitenlandse Zaken zei eerder op de dag nog uit te zoeken hoeveel Nederlanders er aangehouden zijn. Het ministerie verleent consulaire bijstand als activisten dat willen.