Winstwaarschuwing bodemonderzoeker Fugro door zwakte in VS

LEIDSCHENDAM (ANP) - Bodemonderzoeker Fugro waarschuwt voor een zwakker eerste kwartaal van dit jaar vergeleken met vorig jaar, mede door een moeilijke Amerikaanse markt voor offshore windenergie. De verschuiving van het politieke landschap door de komst van president Donald Trump in het Witte Huis heeft volgens Fugro tot een pauze in nieuwe windprojecten op zee in de VS geleid.

Daarnaast ziet het bedrijf uit Leidschendam dat de snel toenemende economische en geopolitieke onzekerheden het gedrag van klanten wereldwijd beïnvloeden. Zo denken ze langer na over toekenning van orders of schalen sommige projecten af.

De onderneming verwacht daarom dat de omzet en brutowinst (ebit) lager zullen uitvallen dan een jaar eerder. De omzet zal naar verwachting met ongeveer 11 procent dalen. Vorig jaar bedroeg de omzet 503 miljoen euro. De brutowinst zal naar verwachting licht positief zijn. In de eerste drie maanden van 2024 was dit 44 miljoen euro.