TomTom boekt winst na miljoenenverlies door kostenbesparingen

AMSTERDAM (ANP) - Navigatiedienstverlener TomTom heeft afgelopen kwartaal winst geboekt, na een miljoenenverlies een jaar eerder. Het Amsterdamse bedrijf gaf minder geld uit, vooral aan onderzoek en ontwikkeling van geografische data.

De nettowinst steeg in het eerste kwartaal naar 3 miljoen euro. In heel 2024 leed TomTom nog een verlies van ruim 17 miljoen euro, waarvan 4,9 miljoen euro in de eerste drie maanden. Vorig jaar had het bedrijf last van de problemen in de auto-industrie. Autofabrikanten zien de vraag naar elektrische auto's afnemen en ondervinden meer concurrentie uit China. In het eerste kwartaal van dit jaar verdiende het bedrijf opnieuw minder aan de auto-industrie.

De omzet nam vorig kwartaal met 1 procent toe tot 140,4 miljoen euro. TomTom profiteerde wel meer van het verkopen van zijn kaartentechniek aan autoproducenten, die de kaarten in de infotainmentsystemen van voertuigen inbouwen.