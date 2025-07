Winstwaarschuwing Duits chemieconcern BASF door zwakkere vraag

LUDWIGSHAFEN (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Het Duitse BASF, 's werelds grootste chemieconcern, verlaagt de winstverwachting voor dit jaar. Het bedrijf kampt met een zwakkere vraag naar chemicaliën door de economische onzekerheid vanwege de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook heeft BASF te maken met een zwakkere vraag naar chemicaliën in China.

BASF verwacht nu voor dit jaar een bedrijfsresultaat tussen de 7,3 miljard tot 7,7 miljard euro. Dat was eerder nog 8 miljard tot 8,4 miljard euro. Daarmee zou de winst voor onder meer belastingen en buitengewone posten lager uitvallen dan vorig jaar. Toen werd een bedrijfsresultaat behaald van 7,9 miljard euro.

Het in Ludwigshafen gevestigde bedrijf zag de omzet in het tweede kwartaal dalen, ook door prijsdruk. Het concern is gevoelig voor de Amerikaanse importheffingen omdat meer dan een kwart van de omzet in Noord-Amerika wordt geboekt. Daarnaast kampt BASF, net als andere Duitse industriebedrijven, met hoge energiekosten.