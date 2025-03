Winstwaarschuwing parfumketen Douglas om terughoudende consument

DÜSSELDORF (ANP) - Douglas past de omzet- en winstverwachtingen voor het huidige boekjaar aan. De Duitse cosmetica- en parfumketen merkt dat minder mensen de winkels en webshop bezoeken. De oorzaak daarvan ziet het bedrijf in het zwakke consumentenvertrouwen door de sinds februari toegenomen economische en politieke onzekerheid.

Douglas verwacht voor het huidige boekjaar een omzet van rond de 4,5 miljard euro. Eerder was dat 4,6 tot 4,7 miljard euro. Onder de streep blijft daarvan een nettowinst van ongeveer 175 miljoen euro over in plaats van de eerder verwachte 225 miljoen tot 265 miljoen euro. Vooral op de voor Douglas belangrijkste twee markten, Duitsland en Frankrijk, merkt het bedrijf dat de vraag naar parfums en cosmetica is verslechterd.