Yamal en Williams in voorhoede van Spanje

ROTTERDAM (ANP) - Lamine Yamal begint bij Spanje in de basis tegen Nederland. Bondscoach Luis de la Fuente treedt in de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Nations League aan met een mix van jeugdige talenten en ervaren krachten. Naast de 17-jarige ster van FC Barcelona staan Pau Cubarsí (17), Pedri (22) en Álvaro Morata (32) aan de aftrap.

De la Fuente houdt de in Amsterdam geboren verdediger Dean Huijsen nog naast zich op de bank. Huijsen zit in De Kuip voor het eerst bij de selectie van 'La Roja'.

Opstelling: Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Le Normand en Cucurella; Fabián Ruiz, Zubimendi en Pedri; Yamal, Morata en Williams.