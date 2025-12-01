ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Man zwemt acht uur in Caribische Zee na incident met jetski

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 17:19
anp011225147 1
ORANJESTAD (ANP) - Een 21-jarige man heeft in de nacht van zondag op maandag acht uur lang in de Caribische Zee bij Aruba gezwommen om zichzelf te redden nadat hij door onbekende oorzaak van zijn jetski was geraakt. Hij was rond 15.00 uur de zee opgevaren met een jetski, maar keerde niet meer terug. De gewaarschuwde Kustwacht begon een zoektocht en trof het vaartuig op zo'n 5 zeemijl (9 kilometer) uit de kust aan, maar zonder de man.
Een zoektocht leverde niets op, tot de politie iets voor 03.00 uur 's nachts een melding kreeg dat een man uitgeput op de kust was aangetroffen. Hij zei tegen de politie dat hij acht uur lang had gezwommen om de kust te bereiken. Hij is opgenomen in een ziekenhuis, maar verkeert in goede gezondheid.
Wat er precies is misgegaan, weet de Kustwacht niet. "We weten alleen dat hij het heeft gered en nu in het ziekenhuis ligt. Hij heeft acht uur op open zee gezwommen, een hele bijzondere prestatie", zegt een woordvoerder.
Het gaat om een in Ecuador geboren man die op Aruba woont.
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

anp 504094345

Met dit simpele trucje krijg je je hartslag omlaag na angst of stress

ANP-327428140

Sinaasappelsap blijkt een stuk gezonder dan wetenschappers dachten

ANP-409726615

Bekende neuroloog adviseert: “Wil je dementie voorkomen? Stop dan op deze leeftijd met alcohol!”

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

ANP-505649620 (1)

Ben je een beetje lui? Daar kun je eigenlijk niks aan doen

Loading