Man zwemt acht uur in Caribische Zee na incident met jetski

ORANJESTAD (ANP) - Een 21-jarige man heeft in de nacht van zondag op maandag acht uur lang in de Caribische Zee bij Aruba gezwommen om zichzelf te redden nadat hij door onbekende oorzaak van zijn jetski was geraakt. Hij was rond 15.00 uur de zee opgevaren met een jetski, maar keerde niet meer terug. De gewaarschuwde Kustwacht begon een zoektocht en trof het vaartuig op zo'n 5 zeemijl (9 kilometer) uit de kust aan, maar zonder de man.

Een zoektocht leverde niets op, tot de politie iets voor 03.00 uur 's nachts een melding kreeg dat een man uitgeput op de kust was aangetroffen. Hij zei tegen de politie dat hij acht uur lang had gezwommen om de kust te bereiken. Hij is opgenomen in een ziekenhuis, maar verkeert in goede gezondheid.

Wat er precies is misgegaan, weet de Kustwacht niet. "We weten alleen dat hij het heeft gered en nu in het ziekenhuis ligt. Hij heeft acht uur op open zee gezwommen, een hele bijzondere prestatie", zegt een woordvoerder.

Het gaat om een in Ecuador geboren man die op Aruba woont.