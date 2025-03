Wisselende uitslagen bij opening beurshandel Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met wisselende koersuitslagen geopend. Beleggers op Wall Street zijn vooral in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond het handelsbeleid van president Donald Trump en de nieuwe importheffingen die hij vanaf 2 april wil gaan opleggen op buitenlandse goederen.

Naar verluidt overweegt Trump nu ook om al binnen enkele weken met heffingen op buitenlands koper te komen. Eerder zouden de tarieven pas over maanden ingevoerd kunnen worden. Trump heeft al opdracht gegeven voor onderzoek naar tarieven op koper dat veel wordt gebruikt in de industrie, bouw en telecom en ook van groot belang is voor de energietransitie. Chili, Canada en Mexico zijn de belangrijkste leveranciers van koper aan de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 42.670 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,1 procent tot 5770 dollar en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent tot 18.195 punten.