Wonen belangrijkste verkiezingsthema voor jongeren en huurders

DEN HAAG (ANP) - Wonen is het belangrijkste thema deze verkiezingen. Net iets minder dan de helft van de kiezers vindt dat een nieuw kabinet daar met voorrang aandacht aan moet besteden, een hoger percentage dan voor elk ander onderwerp. Vooral jongeren en particuliere huurders vinden het thema belangrijk, meldt woningcorporatiekoepel Aedes na onderzoek onder ruim 2000 Nederlanders door Ipsos I&O.

Nederlanders hebben op de woningmarkt vooral last van stijgende prijzen, lange wachttijden en het beperkte aanbod. "Een kwart van de mensen die niet passend wonen, gaat niet eens meer op zoek", schrijft Aedes. 87 procent van de Nederlanders vindt dat er sprake is van een crisis op de woningmarkt.

49 procent gaf in het onderzoek aan dat een nieuw kabinet met voorrang aan de slag moet met het onderwerp. Immigratie volgt op plek twee, met 37 procent.

Met het geleidelijk afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zijn meer mensen het eens (43 procent) dan oneens (33 procent).