Media: Israëlische aanvallen op Gaza gaan door

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 8:10
anp101025072 1
GAZA-STAD (ANP) - Israël gaat door met zijn aanvallen op de Gazastrook, nadat het Israëlische kabinet heeft ingestemd met de eerste fase van een vredesplan, berichten nieuwszender Al Jazeera en het Palestijnse persbureau Wafa.
Volgens Al Jazeera werden uren na de instemming van het kabinet luchtaanvallen uitgevoerd op Khan Younis en een helikopteraanval op een locatie ten oosten van Gaza-Stad. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.
Het is onduidelijk wanneer het staakt-het-vuren ingaat. Sommige Israëlische media berichtten dat het bestand van kracht is geworden met de goedkeuring van het kabinet. Een Israëlische regeringswoordvoerder zei donderdagmiddag dat het staakt-het-vuren binnen 24 uur na het kabinetsoverleg zal ingaan.
