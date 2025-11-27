Dit is hoe gemakkelijk het is om elke dag genoeg vitamine C binnen te krijgen

Goed nieuws voor iedereen die moeite heeft om genoeg groente en fruit te eten: vers geperst sap werkt minstens zo goed als volledige stukken fruit. Sterker nog, je lichaam neemt vitamine C uit sap zelfs iets beter op dan uit rauwe groenten of supplementen, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Vitamine C is essentieel voor je gezondheid. Het beschermt je cellen, helpt bij de aanmaak van collageen en ondersteunt je immuunsysteem. Het probleem is alleen: de meeste mensen eten te weinig groente en fruit om aan hun dagelijkse behoefte te komen. Koreaanse onderzoekers zochten daarom uit wat de makkelijkste manier is om vitamine C binnen te krijgen.

Het experiment

Twaalf gezonde volwassenen kregen op drie verschillende momenten precies dezelfde hoeveelheid vitamine C toegediend: ruim 100 milligram, ongeveer de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. De ene keer als supplement in poedervorm, de andere keer via rauwe mandarijnen, cherrytomaten en oranje paprika, en de derde keer als vers geperst sap van diezelfde ingrediënten.

De onderzoekers namen vervolgens 24 uur lang regelmatig bloed- en urinemonsters af om te meten hoeveel vitamine C daadwerkelijk in het bloed terechtkwam.

Duidelijke winnaar

Alle drie de vormen verhoogden de vitamine C-spiegel in het bloed, met een piek na ongeveer twee uur. Maar de groep die vers geperste sap kreeg, scoorde beduidend hoger dan de andere twee. De totale opname over 24 uur was bij sap ruim twee keer zo hoog als bij het supplement en anderhalf keer zo hoog als bij de rauwe groenten en fruit.

Hoe kan dat? De onderzoekers denken dat het komt doordat de celwanden van groenten en fruit al zijn opengebroken door het persen. Daardoor kan je darm de voedingsstoffen makkelijker opnemen. Bij rauwe groenten moet je spijsverteringssysteem dat werk eerst zelf doen.

Wat betekent dit voor jou?

Het goede nieuws is dat je dus niet per se elke dag bergen rauwe groenten hoeft te kauwen. Een glas vers geperst sap van groenten en fruit doet het werk minstens zo goed en waarschijnlijk zelfs beter.

Wel een kanttekening: de onderzoekers gebruikten vers geperst sap dat binnen vijf minuten na het maken werd gedronken. Vitamine C is namelijk gevoelig voor licht en lucht en breekt snel af. Een fles sinaasappelsap dat al dagen in de koelkast staat, bevat waarschijnlijk een stuk minder vitamine C dan het verse spul.