Woningcorporatie: huurder met koophuizen moet weg volgens rechter

AMSTERDAM (ANP) - Een man in een sociale huurwoning in Amsterdam moet zijn huis uit omdat hij twee koopwoningen bezit en verhuurt. Dit heeft de rechtbank Amsterdam volgens woningcorporatie Ymere bepaald. Doordat de man in een sociale huurwoning woont en twee koophuizen heeft, zou hij woningzoekenden duperen. Volgens de woningcorporatie kan de uitspraak ook gevolgen hebben voor andere sociale huurders met een koophuis.

Ymere vond dat de huurder onterecht een betaalbare sociale huurwoning bezet houdt en wilde dat hij vertrekt. De man zou dit hebben geweigerd omdat hij vond dat hij niets verkeerd deed. Daarop stapte de woningcorporatie naar de rechter. Die heeft volgens Ymere geoordeeld dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan goedkoop huren door iemand die twee koopwoningen bezit en verhuurt.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat een rechter uitspraak doet over een kwestie als deze, stelt Ymere.