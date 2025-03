Tienduizenden demonstranten in Istanbul voor massaprotest

ISTANBUL (ANP/RTR) - Tienduizenden mensen hebben zich zaterdag in Istanbul verzameld om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Ekrem Imamoglu. Het massaprotest is georganiseerd door zijn partij CHP, de grootste oppositiepartij van Turkije.

De demonstranten dragen spandoeken en zwaaien met Turkse vlaggen. Met de manifestatie roepen ze op tot de vrijlating van Imamoglu.

Imamoglu is de belangrijkste rivaal van president Recep Tayyip Erdogan. Hij werd vorige week gearresteerd na beschuldigingen van onder meer corruptie. Volgens CHP is het onderzoek politiek gemotiveerd. Ook andere oppositiepartijen, mensenrechtenorganisaties en westerse mogendheden stellen dat er sprake is van een gepolitiseerde poging om een ​​potentiële verkiezingsbedreiging voor Erdogan uit te schakelen.

Sinds zijn arrestatie hebben honderdduizenden mensen gehoor gegeven aan oproepen van de oppositie om de straat op te gaan. Het gaat om de grootste demonstraties in Turkije in meer dan tien jaar tijd.