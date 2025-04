Yoghurt eten verkleint je kans op darmkanker, maar waarom is dat zo?

Lange tijd werd gedacht dat zuivel niet zo belangrijk is voor een goede gezondheid, maar daar komen wetenschappers op terug. Zowel melk als yoghurt lijken zelfs de kans op kanker te verkleinen.

Met name yoghurt wordt in verband gebracht met een lager risico op darmkanker. "Meerdere nieuwe studies wijzen uit dat regelmatige yoghurtconsumptie een beschermend effect kan hebben tegen bepaalde agressieve vormen van darmkanker doordat yoghurt het darmmicrobioom beïnvloedt. Dat zijn de natuurlijke bacteriën die in de darm leven", aldus het nieuwste onderzoek.

Dat is welkom nieuws, want het aantal nieuwe gevallen van darmkanker bij mensen onder de 55 is wereldwijd verdubbeld, met een toename van bijna 20 procent in diagnoses.

Het darmmicrobioom speelt een cruciale rol in de algehele gezondheid en beïnvloedt de spijsvertering, immuunfunctie en zelfs dus het kankerrisico. Yoghurt bevat levende culturen van gunstige bacteriën zoals lactobacillus bulgaricus en streptococcus thermophilus, die helpen dit evenwicht te bewaren.

Uit de studie bleek dat het consumeren van twee of meer porties yoghurt per week geassocieerd werd met een lager risico op een specifiek type agressieve darmkanker dat voorkomt aan de rechterkant van de dikke darm en gekenmerkt wordt door slechtere overlevingskansen.

Onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 150.000 deelnemers gedurende meerdere decennia. Ze vroegen de deelnemers elke twee jaar naar hun yoghurtconsumptie en maten de hoeveelheid Bifidobacterium (een type bacterie in yoghurt) in het tumorweefsel van 3.079 personen met darmkanker. Degene die minimaal twee porties yoghurt per week hadden, liepen substantieel minder risico op agressieve darmkanker.

Verstandig kiezen

Naast de potentiële anti-kankereffecten biedt yoghurt verschillende andere gezondheidsvoordelen. Net als melk is het rijk aan calcium, wat de botdichtheid ondersteunt.

"Bij het opnemen van yoghurt in je dieet is het belangrijk om verstandig te kiezen. Kies voor naturelle, ongearomatiseerde yoghurt om toegevoegde suikers te vermijden, die gezondheidsvoordelen teniet kunnen doen," waarschuwt het onderzoek.

Ieder jaar krijgen ongeveer 12.000 mensen in Nederland darmkanker en overlijden bijna 4.500 personen aan de ziekte. Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in ons land. Volgens gegevens van Cancer Research UK zou 54 procent van alle darmkanker voorkomen kunnen worden door een gezondere levensstijl.

Meer onderzoek is nodig, maar het lijkt er sterk op dat je echt beter yoghurt kunt toevoegen aan je eetpatroon.

Bron: Science Alert