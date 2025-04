Woningmarktconsultant: 453.000 huizen tekort door huurbevriezing

UTRECHT (ANP) - Het huizentekort zal tot 2027 oplopen tot 453.000 door de huurbevriezing voor sociale huurwoningen dit en volgend jaar, een maatregel in de voorjaarsnota. Ook in de jaren daarna worden de doelen voor nieuwbouw niet gehaald. Hiervoor waarschuwt woningmarktconsultant Capital Value vrijdag.

Capital Value wijst erop dat woningcorporaties worden gecompenseerd voor de bevriezing door van 2026 tot en met 2028 zo'n 1,1 miljard euro uit te trekken voor investeringen in de sociale huur. Maar dat voorkomt niet dat corporaties minder kunnen lenen om hun nieuwbouwplannen te financieren. De woningbouwafspraken die in december met woningcorporaties, het kabinet en gemeenten zijn gemaakt kunnen "niet langer worden nageleefd", stelt de woningmarktconsultant.

De waarschuwing volgt op die van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Die meldde eerder vrijdag dat 170.000 sociale huurwoningen niet meer gebouwd worden door de huurbevriezing en dat isolatie en onderhoud stilvallen.