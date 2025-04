Oud-bondgenoot Leijten noemt vertrek Omtzigt 'knappe keuze'

DEN HAAG (ANP) - Voormalig SP-Kamerlid Renske Leijten noemt de beslissing van NSC-leider Pieter Omtzigt om te stoppen een "knappe keuze", die wellicht nog bitter zal voelen. "Er is een fijn leven na hectiek en politiek", zo stelt zij Omtzigt gerust.

Leijten trok lange tijd samen op met het toenmalige CDA-Kamerlid bij het blootleggen van het toeslagenschandaal. Toen zij in juli 2023 haar vertrek aankondigde, hekelde zij in een toespraak het "giftige" klimaat in de Haagse politiek.

"Rust goed uit, laat de stress achter je en kijk met trots terug op al die jaren", zegt Leijten. "En dan gaan we wel weer van je horen!"