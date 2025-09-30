ECONOMIE
Hoe vaak moet je de koelkast schoonmaken (en wat iedereen vergeet)

tips
door Désirée du Roy
dinsdag, 30 september 2025 om 10:06
ANP-536339362
Een koelkast is een van die apparaten waar je nauwelijks bij stilstaat – tot ineens een dubieuze geur opdoemt of je een vergeten halve komkommer ontdekt in een duister hoekje van de groentenlade. Hoe vaak moet je de koelkast eigenlijk schoonmaken?
Experts adviseren om je koelkast zeker vier tot zes keer per jaar een grondige schoonmaakbeurt te geven. Haal alles eruit, gooi producten met verlopen houdbaarheidsdatum weg en sop de planken en laden met een mengsel van warm water en een beetje baking soda of azijn. Zo pak je vieze luchtjes en bacteriën effectief aan.
De vergeten plekken
Veel mensen vergeten de rubberen deurstrips. Precies dáár hopen kruimels en vocht zich op, een paradijs voor schimmels. Maak ze schoon met een oude tandenborstel en een sopje. Droog de rubbers daarna goed, want vocht kan ze laten slijten.
Ook de groentelade verdient extra aandacht. Dit is vaak de natste plek in de koelkast, waar bacteriën zich razendsnel kunnen vermenigvuldigen. Haal de lade er helemaal uit, spoel hem af onder de kraan en droog hem goed voor je hem terugplaatst. Je kunt alle uitneembare plastic onderdelen ook een ronde in de vaatwasser geven.
Slimmer bewaren
Schoonmaken helpt, maar slim bewaren voorkomt veel ellende. Bewaar rauw vlees en vis altijd onderin de koelkast, zodat er geen sap op ander eten kan lekken. Groenten en fruit horen in de lade, maar let op: appels en bananen scheiden ethyleengas uit, waardoor andere producten sneller bederven. Houd ze dus gescheiden. Restjes zet je in goed afgesloten bakjes, zodat geurtjes niet door de hele koelkast trekken.
De snelle koelkast-checklist
1. Leegmaken – Haal alle producten eruit en check direct de houdbaarheidsdatum.
2. Planken & lades – Was ze met warm water en een beetje baking soda of azijn. Goed afdrogen!
3. Rubbers – Schrob de deurstrips schoon met een oude tandenborstel en droog ze grondig.
4. Slim opbergen – Rauw vlees en vis onderin, groenten en fruit in de lade (maar appels apart!).
5. Restjes bewaren – Altijd in afgesloten bakjes om geur en bederf te voorkomen.
Bron: Consumentenbond

