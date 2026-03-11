ECONOMIE
WSJ: Energieagentschap stelt grootste olievrijgave ooit voor

Economie
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 6:12
anp110326031 1
NEW YORK (ANP/AFP) - Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft voorgesteld om de grootste vrijgave van oliereserves in de geschiedenis te doen om de olieprijzen te verlagen. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van functionarissen.
De vrijgave zou groter zijn dan de 182 miljoen vaten olie die IEA-lidstaten in 2022 op de markt brachten tijdens twee vrijgaves, toen Rusland zijn invasie in Oekraïne begon.
De olieprijzen daalden woensdag direct na de rapportage van The Wall Street Journal. De prijzen van olie zijn enorm gestegen door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël met Iran.
