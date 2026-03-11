Groene belegger naar de rechter omdat BP klimaatvoorstel weigert

LONDEN (ANP) - Een collectief voor groene beleggers dreigt in het Verenigd Koninkrijk naar de rechter te stappen, omdat olie- en gasconcern BP hun aandeelhoudersvoorstel niet op de agenda voor de jaarvergadering wil zetten. Volgens klimaatbelegger Follow This druist dat in tegen de aandeelhoudersrechten.

Follow This wil dat aandeelhouders van BP in april kunnen stemmen over zijn eigen voorstel. Daarin roept de door de Nederlander Mark van Baal opgerichte organisatie BP op om een strategie te presenteren om waardevol te blijven in een scenario waarin de vraag naar fossiele brandstoffen daalt.

De groep eist dat BP het voorstel binnen twee dagen alsnog bekendmaakt, in een aanvulling op zijn onlangs gepubliceerde oproeping van de aandeelhoudersvergadering. Als dit niet gebeurt, wil Follow This dat de rechter het energieconcern daartoe verplicht.

Samenwerking

BP zou de aandeelhoudersresolutie hebben geweigerd omdat die niet voldoet aan de statuten van het bedrijf en het Britse vennootschapsrecht, maar volgens Follow This klopt dit niet.

Follow This diende bij BP zes keer eerder een zogeheten aandeelhoudersresolutie in. Daarbij riep de groep het bedrijf op om meer te doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Shell en andere olie- en gasconcerns kregen met dezelfde voorstellen te maken.

BP presenteerde zich in het verleden nog als olie- en gasbedrijf dat voorop wilde lopen bij de overgang naar schonere energiebronnen. In 2020 kondigde het bedrijf zelfs aan samen met Follow This te werken aan een resolutie om het beleid van BP af te stemmen op het Klimaatakkoord van Parijs. De verschillen tussen het beleid van BP en de door Follow This beoogde doelen bleken echter te groot. De laatste jaren legt BP juist weer veel meer de nadruk op de productie van gas en olie.