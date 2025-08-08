ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bloomberg: VS helderen 'desinformatie' goudheffing binnenkort op

Economie
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 21:24
anp080825161 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Witte Huis wil binnenkort een decreet uitvaardigen om "desinformatie" over plannen voor importheffingen op goud op te helderen. Dit meldt onder meer persbureau Bloomberg op basis van een anonieme ambtenaar.
De Financial Times meldde eerder vrijdag als eerste over het voorgenomen plan om importheffingen op te leggen op goudstaven van een kilo of 100 ounce, ongeveer 2,8 kilo. De krant had een document hierover ingezien. Het bericht leidde tot bezorgdheid in Zwitserland, een belangrijke exporteur van het edelmetaal. Eerder dacht de branche dat deze goudstaven zijn uitgezonderd van de landenspecifieke heffingen van de VS.
Het bericht van FT zorgde eerder op de dag voor stijgende goudprijzen in met name New York. Na de aankondiging van het decreet waren die weer gezakt.
Vorig artikel

WSJ: regering VS bereidt beursgang hypotheekverstrekkers voor

Volgend artikel

Nederland dropt eerste 14,5 ton hulpgoederen boven Gaza

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 1270031917

10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

ANP-514869318

Zo ziet Vieze Jack er in het echt uit (dan snap je iets beter waarom showbizzhuwelijk sneuvelde)

shutterstock_2599410241

35 graden: er komt een hittegolf

ANP-514523825

Ronald Koeman emotioneel over zieke vrouw Bartina: ‘Moeilijk voor het hele gezin’

shutterstock_2505373259

Slimme, zeer begaafde mensen bereiken soms heel weinig. Hoe komt dat?

anp080825052 1

Nieuwe klap voor Zwitserland: Trump stelt importheffing in op goudstaven en ontwricht wereldwijde goudmarkt