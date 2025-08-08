Bloomberg: VS helderen 'desinformatie' goudheffing binnenkort op

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Witte Huis wil binnenkort een decreet uitvaardigen om "desinformatie" over plannen voor importheffingen op goud op te helderen. Dit meldt onder meer persbureau Bloomberg op basis van een anonieme ambtenaar.

De Financial Times meldde eerder vrijdag als eerste over het voorgenomen plan om importheffingen op te leggen op goudstaven van een kilo of 100 ounce, ongeveer 2,8 kilo. De krant had een document hierover ingezien. Het bericht leidde tot bezorgdheid in Zwitserland, een belangrijke exporteur van het edelmetaal. Eerder dacht de branche dat deze goudstaven zijn uitgezonderd van de landenspecifieke heffingen van de VS.

Het bericht van FT zorgde eerder op de dag voor stijgende goudprijzen in met name New York. Na de aankondiging van het decreet waren die weer gezakt.