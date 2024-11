WSJ: Rusland overweegt fusie grote olieconcerns tot megaproducent

MOSKOU (ANP) - Rusland overweegt de grootste oliebedrijven in het land samen te voegen tot één producent. Daarover zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd, schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het is nog niet zeker dat er een deal komt, maar volgens de Amerikaanse krant zou een dergelijk bedrijf de op een na grootste ruwe olieproducent ter wereld kunnen worden.

In een van de scenario's zou staatsolieconcern Rosneft de concerns Gazprom Neft en Lukoil overnemen, aldus WSJ. Een woordvoerder van Rosneft vertelt de krant dat de berichtgeving onjuist is op basis van de informatie die hem bekend is. Gazprom heeft nog niet gereageerd en een zegsman van Lukoil laat WSJ weten dat het bedrijf niet betrokken is bij eventuele fusiegesprekken.

Als het wel tot een deal komt, zou de nieuw ontstane Russische oliegigant volgens de krant 's werelds grootste olieproducent worden na Saudi Aramco, het staatsoliebedrijf uit Saudi-Arabië. Olie vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de financiering van de oorlog in Oekraïne. Maar sinds Rusland dat land binnenviel, hebben verscheidene westerse landen de import van Russische olie helemaal verboden of verregaand beperkt.