WSJ: Shell bekijkt verkoop chemische activiteiten VS en Europa

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Shell overweegt een verkoop van chemische activiteiten in de Verenigde Staten en Europa. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen. Volgens de krant wil het olie- en gasconcern zich richten op winstgevender activiteiten.

The Wall Street Journal zegt dat het Britse bedrijf zakenbank Morgan Stanley heeft ingeschakeld om te helpen bij een eventuele verkoop en dat de plannen nog in een vroeg stadium zijn. Tot mogelijke bieders behoren investeringsmaatschappijen en bedrijven uit het Midden-Oosten, aldus de krant.

Onder de mogelijke verkoop kan volgens The Wall Street Journal de grote chemische fabriek Deer Park van Shell in de buurt van Houston in de staat Texas vallen. In 2021 verkocht Shell al zijn belang van 50 procent in de grote raffinaderij op Deer Park aan het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex. Pemex was de samenwerkingspartner van Shell bij die raffinaderij. De chemische activiteiten op Deer Park bleven wel in handen van Shell, maar die kunnen nu dus ook verkocht gaan worden.

Welke Europese onderdelen verkocht kunnen worden is niet duidelijk. Shell heeft onder meer chemische activiteiten in Moerdijk en Pernis.