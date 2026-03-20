WSJ: Unilever praat met McCormick over afsplitsing voedingstak

door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 1:25
LONDEN (ANP) - Unilever voert gesprekken om zijn voedingsdivisie af te splitsen en samen te voegen met specerijenproducent McCormick. Dat meldt The Wall Street Journal onder verwijzing naar ingewijden. Een transactie die volledig uit aandelen bestaat zou binnen enkele weken tot stand kunnen komen als de gesprekken niet stuklopen, aldus de krant.
Woensdag meldde persbureau Bloomberg al dat Unilever overweegt zijn voedingsmiddelentak af te splitsen. Gesprekken daarover zouden zich nog in een vroege fase bevinden.
Het bedrijf achter merken als Knorr, Calvé en Hellmann's onderzoekt al langer hoe het zijn merkenportfolio kan verkleinen en kijkt daarbij nadrukkelijk naar voedingsmerken.
