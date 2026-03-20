Jetten: liggen geen schepen van ons klaar voor Straat van Hormuz

BRUSSEL (ANP) - Er is nog geen sprake van Nederlandse fregatten of mijnenjagers die klaarliggen om in actie te komen in de Straat van Hormuz, zei premier Rob Jetten na afloop van de EU-top. Nederland kondigde donderdag samen met vijf andere landen aan bij te willen dragen aan "passende inspanningen" om de scheepvaart door de Straat van Hormuz te beschermen. Dat gebeurt wel pas zodra de situatie dat toelaat.

Momenteel is het nog "te onveilig" om op korte termijn een missie in de Straat van Hormuz te starten, aldus Jetten. "Maar we moeten wel over alle mogelijke scenario's nadenken."

Op de top onderstreepten de EU-leiders dat het conflict in het Midden-Oosten "niet onze oorlog is", stelde de premier. "We gaan dan ook niet offensief deelnemen", zei Jetten over het initiatief met onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. "Dit gaat echt puur over de vraag: kun je op een gegeven moment de scheepvaart beveiligen om ook hier in Europa de prijzen weer te laten dalen."