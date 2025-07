WSJ: WEF-oprichter Schwab schuldig aan wangedrag op werkvloer

GENÈVE (ANP) - Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum (WEF), heeft zich schuldig gemaakt aan wangedrag op de werkvloer. Dat komt naar voren uit intern onderzoek van het WEF, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal woensdag. Schwab zou onder meer vrouwelijke medewerkers ongepast hebben behandeld. Ook zouden hij en zijn vrouw ongeautoriseerde uitgaven hebben gedaan.

Het bestuur van het WEF startte het onderzoek in april van dit jaar na een melding van een klokkenluider. Schwab ontkent de eerste onderzoeksbevindingen over wangedrag tegenover de WSJ.

Bij de jaarlijkse WEF-top in het Zwitserse skioord Davos komen wereldleiders, staatshoofden, ministers, bankiers en topbestuurders uit het bedrijfsleven bijeen. De in Duitsland geboren Schwab was jarenlang het gezicht van de organisatie. Vorig jaar deed hij al een stap terug door af te treden als uitvoerend voorzitter.