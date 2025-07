Belgische minister noemt uitspraak RvS 'moeilijke zaak'

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt noemt het een "moeilijke zaak" nu de Nederlandse Raad van State (RvS) heeft beslist dat alleenstaande mannelijke asielzoekers niet terug naar België mogen worden gestuurd. "Zowel voor België als voor ons buurland", zegt ze.

Normaal gesproken kunnen asielzoekers worden teruggestuurd naar het land waar ze zich het eerst hebben gemeld. De RvS oordeelt echter dat alleenstaande mannen in België niet altijd worden voorzien in hun basisbehoeften, ook bekend als bed, bad en brood. Hen naar België sturen zou daarmee in strijd zijn met de mensenrechten, aldus de hoogste bestuursrechter.

De Belgische minister ziet de uitspraak van de RvS als "een symptoom van een overbelast asielsysteem waarmee heel wat EU-lidstaten geconfronteerd worden". Daarvoor is Europese samenwerking "meer dan ooit belangrijk", zegt ze.