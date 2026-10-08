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WTO flink positiever over groei wereldhandel dit en volgend jaar

Economie
door anp
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GENÈVE (ANP) - De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is veel optimistischer geworden over de groei van de wereldwijde goederenhandel dit en volgend jaar. Dat komt naar voren uit de nieuwe vooruitzichten die de WTO donderdag heeft gepresenteerd.
Economen van de WTO hebben hun verwachtingen naar boven bijgesteld vergeleken met de voorspellingen uit afgelopen maart omdat de wereldhandel in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger bleek te zijn dan verwacht, ondanks de verstoringen door de Iranoorlog die eind februari begon. Sindsdien is het goederenvervoer door de Straat van Hormuz vrijwel stil komen te liggen. Maar toeleveringsketens hebben zich aangepast, aldus de WTO. Ook hebben de forse investeringen in AI de goederenhandel een "krachtige impuls" gegeven.
De WTO voorziet nu dat de hoeveelheid goederen die wereldwijd worden verhandeld, in 2026 met 3,9 procent groeit en in 2027 verder toeneemt naar 4,1 procent. In maart ging de WTO nog uit van 1,9 procent groei dit jaar en 2,6 procent volgend jaar.
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