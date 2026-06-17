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WW moet simpeler en moderner, vindt UWV

Economie
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 17:30
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AMSTERDAM (ANP) - De WW moet worden versimpeld omdat die steeds ingewikkelder is geworden en niet meer van deze tijd is. Ook zouden uitkeringen zo ingericht moeten worden dat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Dat adviseert uitkeringsinstantie UWV in haar jaarlijkse knelpuntenbrief, die is uitgereikt aan Tweede Kamerleden.
Als de Werkloosheidswet eenvoudiger wordt, krijgen mensen sneller duidelijkheid omdat die dan beter uitvoerbaar wordt, aldus de instantie. Door flexibilisering van de arbeidsmarkt, digitalisering en internationalisering is de WW deels verouderd. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat veel aanvragen handmatig moeten worden getoetst en dat maakt het proces volgens het UWV "tijdrovend en foutgevoelig".
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