RDW: niet misleid door Tesla, zelfrijdende auto's zelf getest

AMSTERDAM (ANP) - Tesla heeft de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) niet misleid met de data voor zelfrijdende auto's op de weg, aldus de RDW zelf. Daarmee sluit de instantie zich aan bij de woorden van minister Vincent Karremans (Infrastructuur) van dinsdag.

Sinds april mogen Tesla-rijders, na goedkeuring van de RDW, zonder handen aan het stuur door het verkeer gaan, zolang ze als bestuurder blijven opletten. Persbureau Reuters meldde eerder deze week echter dat het autobedrijf van Elon Musk statistieken rond veiligheidsclaims heeft opgesmukt om goedkeuring te krijgen voor zelfrijdende auto's in Nederland. RDW bevestigt wel de door Tesla aangeleverde data te hebben gebruikt, maar de instantie heeft ook eigen tests gedaan en op die manier naar eigen zeggen objectieve informatie verzameld.

Op dit moment rijden er volgens de RDW 40.000 Tesla's met het zelfrijhulpsysteem rond in Nederland. Ze zouden bij elkaar nu 24 miljoen kilometer in Nederland hebben gereden zonder relevante incidenten, aldus de instantie.

BMW

Nederland is het eerste Europese land waar het zelfrijdende systeem wordt geïntroduceerd. Mogelijk volgt later uitbreiding naar alle lidstaten van de Europese Unie. De aanvraag daarvoor zou door de RDW worden ingediend bij de Europese Commissie. Of die aanvraag nog doorgang vindt, is nog onduidelijk op dit moment.

Tesla is volgens de RDW niet het eerste automerk met rijhulpsystemen in Europa. Zo heeft BMW een goedkeuring om op de snelweg de handen van het stuur te houden in combinatie met geautomatiseerde rijstrookwisseling. Met Ford BlueCruise mag je ook de handen van het stuur houden op de snelweg. RDW noemt het systeem van Tesla minstens net zo veilig als andere rijhulpsystemen.