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Top G7 afgesloten in Évian-les-Bains

Samenleving
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 17:32
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ÉVIAN-LES-BAINS (ANP/RTR) - De driedaagse topconferentie van de westerse groep G7 is afgerond in Évian-les-Bains. Volgens gastheer president Emmanuel Macron was er eenheid in een moeilijke tijd.
De leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de VS hebben in hun slotverklaring onder meer onderstreept dat er meer druk op Rusland moet komen over de oorlog in Oekraïne.
Ze vinden ook dat bestaande regels van de G7 over wisselkoersen gehandhaafd blijven en stelden dat de groep rijke landen wil bijdragen aan de stabilisering van de prijzen op de energiemarkt. Landen die olie importeren, moeten bijvoorbeeld noodvoorraden hebben.
Minder afhankelijk
De G7 wil ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. De laatste dag van de top ging ook over kunstmatige intelligentie (AI).
De top besprak ook het Midden-Oosten. President Trump bedreigde daarbij Iran opnieuw in de aanloop naar een akkoord. Hij zei na de top dat zijn reis een groot succes is geweest. Hij dineert woensdag in Versailles.
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