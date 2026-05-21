X bekent schenden Australische antimisbruikwet en betaalt boete

SYDNEY (ANP/RTR) - Berichtendienst X heeft tegenover een rechtbank in Australië toegegeven de regels voor de bestrijding van onlinekindermisbruik te hebben geschonden. Daarmee is een einde gekomen aan een slepende juridische zaak en moet het bedrijf van Elon Musk een boete van 650.000 Australische dollar (ongeveer 400.000 euro) betalen.

De Australische toezichthouder voor onlineveiligheid legde X die boete in oktober 2023 al op. Het bedrijf, voorheen bekend als Twitter, schoot volgens de waakhond tekort in antwoorden op vragen over de bestrijding van uitbuiting van kinderen. Nu heeft X toegegeven de regels te hebben overtreden.

De advocaat voor X in de Australische zaak zei dat die neerkomt op een kwestie uit het verleden "over de tijdigheid van het verstrekken van informatie". X kreeg de boete na een periode waarin Musk als nieuwe eigenaar van het platform massaal personeel had ontslagen, onder wie veel moderators die toezien op het naleven van de regels. De rechter beval X naast de boete ook 100.000 Australische dollar te betalen voor de extra proceskosten.