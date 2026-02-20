X gaat in beroep tegen EU-boete van 120 miljoen euro

SAN FRANCISCO (ANP) - X gaat in beroep tegen een boete van 120 miljoen euro die de Europese Commissie het socialemediabedrijf in december oplegde. Volgens het bedrijf van miljardair Elon Musk heeft de Commissie fouten gemaakt bij het onderzoek naar overtredingen van Europese digitale regels.

X, voorheen bekend als Twitter, kreeg de boete onder andere voor misleiding rondom blauwe vinkjes. Eerder waren die vinkjes bedoeld om te verifiëren dat een persoon daadwerkelijk achter een account zat, maar na de overname door Musk konden ze worden gekocht.

De Europese Commissie stelde ook dat X de Europese Digital Services Act overtrad door te vaag te zijn over zijn advertentiedatabank. Ook gaf X onderzoekers onvoldoende toegang tot data die openbaar zouden moeten zijn.